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        Balıkesirspor'da milli gurur

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki forveti Doğanay Avcı, kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilmenin sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:55
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        Balıkesirspor'da milli gurur
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki forveti Doğanay Avcı, kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilmenin sevincini yaşadı. Balıkesirspor'un altyapısından yetişerek kırmızı-beyazlı formayla bu sezon ligde 17 maçta 1 golle oynayan Doğanay, U18 Milli Takım'ın 20-23 Mart tarihlerinde Antalya'da Estonya ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmalarda aday kadroda yer alacak.

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