Balıkesir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Afganistan uyruklu 7 kişi hakkında yasal işlem başlatan ekipler, göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişiyi ise gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik istihbari çalışmalar sonucu bir takside düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi.

Balıkesir’de yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.