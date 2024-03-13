Balıkesir'de dolu etkili oldu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçenin Gündoğan ve Alaattin mahalleleri ile Bandırma-Gönen kara yolunda aniden bastıran dolu, yaklaşık yarım saat etkili oldu.
Su birikintilerinde ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip bir süre bekledi.
Trafik polisleri ise seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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