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Burhaniye’nin emniyeti Dikmetaş’a emanet

İHA

Burhaniye ilçesinde. Mustafa Korkmaz'ın Havran'a atanmasıyla boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yasin Dikmetaş atandı. Balıkesir Emniyet Müdür Yardımcılığından gelen Dikmetaş görevine başlarken, Kuzey Ege'nin incisi Burhaniye'ye atanmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Burhaniye’nin emniyeti Dikmetaş’a emanet

Burhaniye ilçesinde. Mustafa Korkmaz’ın Havran’a atanmasıyla boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yasin Dikmetaş atandı. Balıkesir Emniyet Müdür Yardımcılığından gelen Dikmetaş görevine başlarken, Kuzey Ege’nin incisi Burhaniye’ye atanmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Balıkesir’de Emniyet Müdürleri arasında yapılan değişiklik kapsamında Burhaniye Emniyet Müdürlüğüne atanan 45 yaşındaki 2 çocuk babası ikinci sınıf Emniyet Müdürü Yasin Dikkmetaş ilçedeki görevine başladı. Burhaniye de görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu anlatan Dikmetaş, “Kuzey Ege’nin incisi Burhaniye de görev yapmaktan mutluyum. Bizi bu göreve layık gören sayın valimiz ve emniyet müdürümüze şükranlarımı arz ederim. Güzel Burhaniye’mizi daha da güzelleştirmek için başta şahsım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla beraber 7/24 Burhaniyeli hemşerilerimizsin emrinde olacağız. Asayiş ve trafik olayları ile ilgili Burhaniyeli vatandaşlarımızın bizlere destek olmalarını bekliyoruz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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