AK Parti Edremit’te Umut’lu ile yola devam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Edremit’te Umut’lu ile yola devam

İHA

AK Parti Edremit’te Umut’lu ile yola devam

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı 7. Olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste ile yapılan seçimde mevcut İlçe Başkanı Ekrem Umutlu delegelerin güvenoyunu alarak tekrar ilçe başkanı seçildi.
Edremit bir kır düğün salonunda yapılan, yoğun katılımın olduğu kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali idari işler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti Balıkesir Milletvekillileri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Gömeç, Havran, Burhaniye ve Ayvalık ilçe başkanları, Büyükşehir Körfez Daire Koordinasyon Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Edremit Kurucu Başkanı Özkan Kostak, eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey, İl Kadın kolları ve gençlik kolları Başkanları, AK Parti Körfez Koordinatörü Ali Osman Eser, meclis üyeleri ve çok sayıda partililer katılım sağladı.
Kongre de konuşan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “2002’den buyana ülkemizin kat ettiği yol AK Parti destanı olarak tarih kitaplarında yerini alacak. Pandemi sürecinde Edremit’te 5 bin 800 aile ulaştık, 47 Mahalle muhtarımız ile uyum içinde çalıştık. Duble yol, hava limanı, SGK hizmet binası, sayısız okul, diş hastanesi, adliye binası, TOKİ konutları, çevre yolları, balıkçı barınakları yaptık. Doğal gazı getirdik ve müjdesini verdiğimiz yeni hastane binasının yapımını inşallah gerçekleştireceğiz. AK yürekler, AK gönüller bizim bir irademiz var. Bizim büyük Türkiye sevdamız var. Türkiye’yi dünyanın lideri yapma amacımız var. Yazdığımız bir destan var. Yazacağımız çok destan var. Milletimize verdiğimiz sözümüz var.” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali idari işler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti Balıkesir Milletvekillileri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yeni yönetime ve İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’ya yaptıkları konuşmalarında görevinde başarılar dilediler.
Oluşturulan Divan, genel kurul toplantısını başlattı ve gündem maddeleri görüşüldü. Yeni yönetim kurulu takdim edildikten sonra delegeler oy kullanımına başladı.
AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı yönetim listesi şu isimlerden oluştu; Ekrem Umutlu, İhsan Ok, Yakup Bulaca, Kübra Hisoğlu, Gamze Bulut, H.Hüseyin Yıldırım, Mehmet Turbil, Rıfat Ertaş, Burak Akpınar, Salih Kural, Sedat Uzun, Çağrı Akyel, Nizam Bayram, Esrah Gönüldok, İsmail Çapan, Ahmet Fıçıcı, Serdar Kızılsu, Cemal Taştan, Faysal Gönültaş, Murat Tuna, Tolga Ünlü, Erkan Özdemir, Hakan Demirbağ, Şerafettin Ada, Elif Çetin, Süleyman Şentürk, K.Ceren Yıldırım, Mehmet Duygu ve Murat Kasımoğullarından

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Böylesi görülmedi, dürüm arası uyuşturucu Çiğköfte paketinde lavaşa sarılı ecatsy haplar ele geçirildi Narkotik köpeğine yakalanmamak için uyuşturucuları ekmek arasına sakladılar
YEREL HABERLER Böylesi görülmedi, dürüm arası uyuşturucu Çiğköfte ...
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı ...
Eskinin yün yorganları ilgi görüyor
YEREL HABERLER Eskinin yün yorganları ilgi görüyor
Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Del Valle rüzgarı
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Del Valle rüzgarı
Gönen'in adını sanatıyla duyurdu Konuşan heykeller büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Gönen'in adını sanatıyla duyurdu Konuşan heykeller ...
(Özel) Profesöre drift cezası yargıdan döndü Fahri trafik müfettişi, profesöre spin ve drift atmaktan ceza yazdı Prof. Dr. Özsarı: "Herkes haksız yazılan cezaya itiraz edebilir"
YEREL HABERLER (Özel) Profesöre drift cezası yargıdan döndü Fahri ...
Ayvalık’ta 66 gönüllü itfaiyeci sertifikalarına kavuştu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 66 gönüllü itfaiyeci sertifikalarına ...
Susurluk MHP'de Ali Gürsoy başkan seçildi
YEREL HABERLER Susurluk MHP'de Ali Gürsoy başkan seçildi
Ahmet Yurtsever: "Mücadele gücümüzün yüksek olduğunu gösterdik"
YEREL HABERLER Ahmet Yurtsever: "Mücadele gücümüzün yüksek olduğunu ...
Gökhan Geylani: "Elimizden geleni yaparak Süper Lig'e çıkacağız"
YEREL HABERLER Gökhan Geylani: "Elimizden geleni yaparak Süper Lig'e ...
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Yılport Samsunspor: ...
AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde
YEREL HABERLER AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin ...
Burhaniye’de çöplük yangını
YEREL HABERLER Burhaniye’de çöplük yangını
Burhaniye’de ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de ot yangını zeytin ağaçlarına zarar verdi
Balıkesirli kadın terzi kıyafete göre maske üretiyor
YEREL HABERLER Balıkesirli kadın terzi kıyafete göre maske üretiyor
Burhaniyeliler Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Burhaniyeliler Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret ...
20 hektar ormanlık alan yandı Yangın alanında soğutma çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER 20 hektar ormanlık alan yandı Yangın alanında soğutma ...
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
YEREL HABERLER Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Dünyaca ünlü Gönen Baldosu'nda hasat başladı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Gönen Baldosu'nda hasat başladı
Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu
Ayvalık’ta Tarihi Kadı Camii restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Tarihi Kadı Camii restorasyon ...
İzmir'de başlayan yangın Balıkesir'e dayandı Bergama'da başlayan orman yangını sert rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in İvrindi ilçesine ulaştı
YEREL HABERLER İzmir'de başlayan yangın Balıkesir'e ...
Hissedar Şerif Ali Hatırlı: Çiçek Adası satılık değil
YEREL HABERLER Hissedar Şerif Ali Hatırlı: Çiçek Adası satılık değil
Manyas MHP’de Taşkın güven tazeledi
YEREL HABERLER Manyas MHP’de Taşkın güven tazeledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X