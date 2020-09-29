Jandarma siber suçlulara savaş açtı

Balıkesir'de jandarma ekipleri yasadışı yayın yapan 104 internet sitesini BTK'ya bildirerek, erişimin engellemesini sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlar kapsamında Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik son 3 ayda icra edilen araştırma faaliyetleri neticesinde 57 yasadışı bahis, 44 müstehcen içerikli, 1 fuhuşa teşvik, 2 uyuşturucu madde kullanımına özendirme olmak üzere toplam 104 internet sitesinin herhangi bir özel ağ kullanmadan herkesin erişebileceği şekilde 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet oluşturduğu tespit edildi ve BTK'ya bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı. Engellenen internet siteleriyle ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılması maksadıyla gerekli koordinenin sağlandığı açıklandı.

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