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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma'dan 6 ilde FETÖ operasyonu

İHA

Jandarma'dan 6 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Örgütün emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde 7, İstanbul'da 1, İzmir'de 1, Amasya'da 1, Erzurum'da 1, Bolu ve Iğdır'da 2 kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 1'i aktif, 8 ihraç toplamda 9 polis memuru, aktif görevde olan 1 Astsubay, emekli bir Öğretmen, 1 veteriner ve 1 sağlık teknikeri gözaltına alındı. Şahısların örgüt imamları ile irtibatlarının olduğu, örgütün mahrem yapılanmasında bulundukları, örgüt evlerinde kaldıkları ve örgüt adına abilik yaparak toplantılara katıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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