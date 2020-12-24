Bariyerleri aşıp şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bariyerleri aşarak şarampole uçan araçtan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde meydana Kocaseyit Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ş.G. idaresindeki Renault marka 26 NE 491 plakalı araç Burhaniye istikametine giderken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptıktan sonra zeytinlik alana uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekipleri de müdahale etti. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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