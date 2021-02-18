Burhaniye’de tutuşan şofben az kalsın evi yakıyordu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Burhaniye ilçesinde bir evde meydana gelen şofben yangınını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Mahallesi Deniz Caddesi 4.Sokaktaki Akdeniz Sahil Sitesinin 4. numaralı dairesinin banyosundaki şofbende yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını odalara sirayet etmeden söndürdü. Banyoda hasar meydana gelirken, yangının söndürülmesi evdekileri sevindirdi.

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