Bahçeden 2 traktör çöp temizlendi

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Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Hacı Ahmet Mahallesi’nde bulunan apartmanın bahçesinden iki traktör çöp temizledi.

Halk sağlığı bakımından çalışmalarına aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi mahallelinin şikayeti üzerine gittiği apartmanın bahçesinden 2 traktör çöp topladı. Hacı Ahmet Mahallesi’nde bulunan apartmanın girişindeki kullanılmayan eşya ve molozlardan oluşan çöpler uzun uğraşlar neticesinde kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda bahçeden 2 traktör dolusu çöp çıkartıldı.

5 katlı binanın bahçesinde bulunan çöpler Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Zabıtanın da hazır bulunduğu çöp temizliğinde ekipler çevreye ve halk sağlığına zarar verdiğinden dolayı 2 traktör çöpü imha etmek için götürdü. Yapılan temizlik sonrası mahalleli belediye ekiplerine teşekkür etti.

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