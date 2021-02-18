Balıkesir'de 10 aranan şahıs yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen, Manyas ve Kepsut ilçelerinde 17 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.