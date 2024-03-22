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        Balıkesir'de aranan 20 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:45
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        Balıkesir'de aranan 20 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce şüpheli kişi ve araçlar üzerine uygulama yapıldı.

        Ekipler, 4 bin 654 kişinin bilgilerini sorguladıkları uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 20 zanlıyı gözaltına aldı.

        Aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, bıçak, 67 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet ecstasy hap, 7,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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