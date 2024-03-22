Balıkesir'de aranan 20 zanlı yakalandı
Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce şüpheli kişi ve araçlar üzerine uygulama yapıldı.
Ekipler, 4 bin 654 kişinin bilgilerini sorguladıkları uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 20 zanlıyı gözaltına aldı.
Aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, bıçak, 67 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet ecstasy hap, 7,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
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