Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı

Trafik denetimlerinde ise 23 araç sürücüsüne 106 bin 185 lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 96 ekipte 413 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yapıldı.

Balıkesir'depolis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

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