Balıkesir'de jandarma 9 aranan şahsı yakaladı

Yaşamına son veren doktorla ilgili çok yönlü soruşturma

13 şehidin katili işte o alçak!

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 9 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, ve İvrindi ilçelerinde 18 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

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