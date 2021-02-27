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Bebeklerin SPA keyfi Şimdiki bebekler çok şanslı Bandırma'da bebekler için açılan SPA Merkezi ilgi görüyor

İHA

Bebeklerin SPA keyfi Şimdiki bebekler çok şanslı Bandırma'da bebekler için açılan SPA Merkezi ilgi görüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bebekler için açılan SPA Merkezi ilgi görüyor. Bebeklerin kemik ve iskelet sisteminin gelişimi ve gaz problemlerinin çözümü açısından faydalı olduğu belirtilen uygulamalarla bebekler hem sağlıklı hem de keyifli anlar yaşıyorlar.
Bandırma'da çocuklar için hizmete giren ilk SPA Merkezi ebeveynlerden büyük ilgi gördü. Bebek SPA ve Teknikleri Hidroterapi alanında eğitim sahibi olan girişimci Hande Başkan tarafından açılan SPA Merkezi'nde çocuklar SPA havuzunda keyifli anlar geçirirken, ebeveynleri de çocuklarının kemik ve iskelet yapılarının gelişimi ve gaz problemlerine de yararlı olduğu belirtilen bu uygulamayı ilgiyle takip ediyorlar.
Hidroterapi ile gaz birikimi sona eriyor
SPA Merkezi İşletmecisi Hande Başkan, merkezdeki uygulamaları ve çocuklara yararlarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Başkan, "Bebek SPA ve Teknikleri, Hidroterapi ve Çocuk Gelişimi Psikolojisi alanında eğitimlerim var. Bu sektör öncelikle Avustralya'da, Uzakdoğu'da ve Amerika'da başlatılan ve çok sevilen, faydası görülen bir sektör olduğu için yavaş yavaş Türkiye'ye geldi. Daha sonra Bandırma'da olmadığını düşünerek yaklaşık 1 yıla yakın süredir Bandırma'da bu alanda hizmet vermeye başladık. Bebek SPA'nın bebeklere bir çok yararı var. Öncelikle gaz problemi olan bebeklerin gaz sancılarını rahatlatıp biriken gazını çıkartıyoruz. Hidroterapi denilen sistemle jakuzinin altından çıkan su kabarcıkları bebeğin hareket ederek biriken gazını çıkarmasını sağlıyor" dedi.
Büyüme sancılarından, diş çıkarma ağrılarına kadar bir çok sorunun çözümü
Başkan, SPA uygulamasının büyüme sancılarından, diş çıkarma ağrılarına kadar geniş yelpazede sorunlara çözüm olduğunu ifade ederek, "Daha sonra bebeğin büyüme sancıları denilen sancılarına yardımcı oluyor. Diş çıkarma dönemi ağrılarına çok iyi geliyor. Kısacası bebekleri rahatlatıyor ve annebebek aktivitesi olarak güzel bir vakit geçiriyorlar burada. Her bebeğe özel hizmet veriyoruz. Önce bebeğimiz durgun suda 510 dakika kalarak suya alışması sağlanıyor. Boyun simidi takıyoruz bebeğimize. Daha sonra hidroterapi dediğimiz sistem devreye giriyor. Bebeğimize su masajı yapılıyor. Bu şekilde de 30 dakika kadar su da kalıyor bebeğimiz. Toplamda 40 dakikada bebeğimiz rahatlıyor. Kas ve iskelet sistemi gelişiyor. Anne veya babası kahvelerini içerek keyif yapıyorlar ve bebeklerini izliyorlar. Daha sonra SPA'dan çıkardığımız bebeğimize uzmanımız tarafından bebek masajı yapılıyor. Bebek masajı da her bebeğe özel olarak yapılan bir uygulama. Kolik Bebek ise kolik masajı yapılıyor. Normal bir gaz sorunu olmayan bir bebekse normal bebek masajı yapılıyor. Masaj uygulamamız da 1015 dakika kadar sürüyor. Masaj bebeğimizi rahatlatıyor. Daha güzel ve mutlu uyumasını sağlıyor. Uykuya daha kolay geçişi oluyor. Son olarak da ailemizi hatıra köşesine alıp bebeğimizin ailesi ile ve tek olarak hatıra fotoğraflarını çektiriyoruz. Top Havuzumuzda ve salıncağımızda fotoğraflarını çektikten sonra seansımız tamamlanmış oluyor" diye konuştu.

Başkan: "Ayak masajı diş etlerine uyarı gönderiyor"
Bebek SPA ve Teknikleri, Hidroterapi ve Çocuk Gelişimi Psikolojisi Uzmanı Hande Başkan SPA havuzundan sonra bebeklere yapılan masaj hakkında da bilgi verdi. Başkan, "Bebek masajı her bebeğin ayına ve sorunlarına göre değişebiliyor. Kolik bebeklerde kolik bebek masajı uyguluyoruz. Normal bebeklerde ise klasik bebek masajı uyguluyoruz. Önce ayaklarından başlıyorum. Ayak altında bütün vücuda giden ve bebeği çok rahatlatan uyaranlar bulunuyor. Ayak altından başlayıp önce parmak uçlarına doğru gidiyoruz. Ayak parmak uçları özellikle bebeğin diş çıkarma zamanlarında diş etlerine uyarı gönderdiği için çok rahatlamasını sağlıyor. Daha sonra yukarılara doğru çıkarak bebeğin gerekli olan bölgelerine masajla dokunuşlar yaparak bebeğin rahatlamasını ve daha rahat uyku uyumasını sağlıyorum. Bebeklerin özellikle karın bölgesinde çok fazla gazı birikebilir. Bazı noktalara dokunarak bebeğin biriken gazını çıkartmasını sağlıyoruz. Ailelerimize de bunları gösteriyoruz ki evde de bebeklerine aynısını yaparak rahatlamalarını sağlasınlar diye" dedi.

Çakın: "Ağlayarak geldiğimiz seanslara şimdi gülerek geliyoruz"
Henüz 4 aylık olan Aras Çağan bebeğin annesi Sibel Çakın ise minik Aras SPA havuzunun keyfini çıkarırken, bu uygulamayı tercih etmelerinin sebeplerini anlattı. Çakın, "Oğlum henüz 4 aylık. Birinci ayından bu yana getiriyorum. Gaz problemlerimiz azaldı ve kendisi burada çok mutlu. İlk başta ağlayarak başladığımız seanslara şu anda gülerek geliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Kas ve iskelet sisteminin gelişimine bize göre çok büyük bir katkı sağlıyor. Hareketleri çoğaldı. Tüm ailelere de öneriyoruz. Oğlumuz da çok mutlu biz de çok mutluyuz" dedi.

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