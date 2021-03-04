Her gördüğünde selam durup bayrağı öpüyor

Burhaniye ilçesinde, Hüseyin Cengiz Mansuroğlu’nun bayrak sevgisi takdir topluyor. Her gördüğünde bayrağa selam duran ve öpen Mansuroğlu, bayrağı çok sevdiğini söyledi.
Burhaniye’de oturan 65 yaşındaki Hüseyin Cengiz Marsuroğlu’nun bayrak sevgisi takdir topluyor. Bayrağı öpen ve selam duran Mansuroğlu, bayrağı çok sevdiğini söyledi. Bayrağı selamlamadan geçmeyen Mansuroğlu, “Bayrak bizim her şeyimiz. Bayrağımızı nerede görsem selam vermeden geçmem ve onu öperim. Herkes bayrağımızı sevsin” dedi.
Mansuroğlu’nun bayrak sevgisini takdir eden Nuri Bayraktar da, “Hüseyin ağabey örnek bir insan. Bayrağa selam vermeden geçmez. Onu çok seviyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.