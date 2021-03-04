Her gördüğünde selam durup bayrağı öpüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her gördüğünde selam durup bayrağı öpüyor

İHA

Her gördüğünde selam durup bayrağı öpüyor

Burhaniye ilçesinde, Hüseyin Cengiz Mansuroğlu’nun bayrak sevgisi takdir topluyor. Her gördüğünde bayrağa selam duran ve öpen Mansuroğlu, bayrağı çok sevdiğini söyledi.
Burhaniye’de oturan 65 yaşındaki Hüseyin Cengiz Marsuroğlu’nun bayrak sevgisi takdir topluyor. Bayrağı öpen ve selam duran Mansuroğlu, bayrağı çok sevdiğini söyledi. Bayrağı selamlamadan geçmeyen Mansuroğlu, “Bayrak bizim her şeyimiz. Bayrağımızı nerede görsem selam vermeden geçmem ve onu öperim. Herkes bayrağımızı sevsin” dedi.
Mansuroğlu’nun bayrak sevgisini takdir eden Nuri Bayraktar da, “Hüseyin ağabey örnek bir insan. Bayrağa selam vermeden geçmez. Onu çok seviyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için 7 gün 24 saat görev başındalar
(Düzeltme) Randevusuz hasta ve muayene harici 18 yaş altı girişi yasaklandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Randevusuz hasta ve muayene harici 18 yaş ...
Randevusuz ve 18 yaş altı hasta girişi yasaklandı
YEREL HABERLER Randevusuz ve 18 yaş altı hasta girişi yasaklandı
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi GCT Düzce
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir'in rakibi GCT Düzce
Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 25 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 19 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 19 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Balıkesir'de 4 bin kişi sahada denetim yapacak
YEREL HABERLER Balıkesir'de 4 bin kişi sahada denetim yapacak
Katil zanlısı 2 bin 500 saatlik güvenlik kamelarının incelenmesiyle yakalandı Cinayeti telefon borcu yüzünden işlemiş
YEREL HABERLER Katil zanlısı 2 bin 500 saatlik güvenlik kamelarının ...
Gönen'de kahvehaneler esnafa çay servisine başladı
YEREL HABERLER Gönen'de kahvehaneler esnafa çay servisine başladı
Savaştepeli kuzenlerin davası ertelendi
YEREL HABERLER Savaştepeli kuzenlerin davası ertelendi
Manyas’ta Muhasebe haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Manyas’ta Muhasebe haftası kutlanıyor
Erdek körfezi kirlilikten kurtulacak
YEREL HABERLER Erdek körfezi kirlilikten kurtulacak
Erdek Nerime Yüksek Ortaokulu e-twinning projesine alındı
YEREL HABERLER Erdek Nerime Yüksek Ortaokulu e-twinning projesine ...
Sındırgı Bereket Versin Kadın Kooperatifi ürünleri online satışta
YEREL HABERLER Sındırgı Bereket Versin Kadın Kooperatifi ürünleri ...
Yerlere atılan maskeleri topluyor
YEREL HABERLER Yerlere atılan maskeleri topluyor
AFAD Türkiye’yi depreme hazırlıyor AFAD İl Müdürü Bayram Şahin: “Balıkesir’de son 123 yıldır büyük deprem olmuyor”
YEREL HABERLER AFAD Türkiye’yi depreme hazırlıyor AFAD İl Müdürü ...
Manyas’ta polis denetimlerini arttırdı
YEREL HABERLER Manyas’ta polis denetimlerini arttırdı
Bu sefer yaya alkollü çıktı Karşıdan karşıya geçemeye çalışan yayaya kamyonet çarptı
YEREL HABERLER Bu sefer yaya alkollü çıktı Karşıdan karşıya geçemeye ...
Burhaniye'de gündem koronavirüs
YEREL HABERLER Burhaniye'de gündem koronavirüs
Burhaniye'de yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye'de yollar yenileniyor
Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği' kursları başlattı
YEREL HABERLER Balıkesir Belediyesi, 'Uygulamalı Sertifikalı Arı ...
Karesi Beyaz Masa, insan ve çözüm odaklı çalışıyor Karesi Belediyesi’nin gülen yüzü beyaz masa
YEREL HABERLER Karesi Beyaz Masa, insan ve çözüm odaklı ...
Ayvalık’ta bir adada mahsur kalan 33 mülteciyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta bir adada mahsur kalan 33 mülteciyi Sahil ...
Balıkesir Büyükşehir bilinçli arıcılar yetiştiriyor Büyükşehir’in arı yetiştiriciliği kursuna yoğun talep
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir bilinçli arıcılar ...