İl Karmasına girmeye hak kazandılar

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20 Mart Cumartesi günü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilecek İller arası Atletizm Kros Bölge Şampiyonası için İl Karması seçmeleri yapıldı.

20 Mart 2021 Cumartesi günü Bandırma’da düzenlenecek olan İller Arası Atletizm Kros Bölge Şampiyonasında Balıkesir’i temsil etmek üzere İl Karmasının belirlenmesi için Atletizm Kros İl Seçmesi Yarışları düzenlendi. Kros İl Seçmesi Yarışlarına Bandırma’yı temsilen Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Milli Sporcu ve Antrenör Mehmet Yıldırım’ın çalıştırdığı Edinciksporlu sporculardan 29 kişilik atletizm takımı katıldı. Yarışlar sonucunda atletler üç adet İkincilik, bir üçüncülük kazandılar. Ayrıca beş sporcu da il karmasına katılmayı hak edecek dereceyi elde ederek toplamda 9 sporcu İl Karmasına Bandırma’dan katılmaya hak kazandı.

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