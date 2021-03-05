Karesi ilçesinde 3 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheliye ikametlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 adet ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İI Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A., U.A. ve O.G. isimli şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramada; 640 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 7 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

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