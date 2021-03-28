Canbey; "Akın'ı Dursunbey'e davet ediyorum"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey geçtiğimiz günlerde Dursunbey’e hükümetin hizmet götürmediği yönünde açıklamalarda bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’a tepki gösterdi. Dursunbey’de süren projeleri inceleyen Canbey, İlçenin oransal olarak Balıkesir’in en fazla yatırım alan ilçesi olduğunu, Ahmet Akın’ı projeleri sahada görmesi için İlçeye davet etti.

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey yapımı süren 17 projeyi yerinde incelemek ve değerlendirmek amacı ile Dursunbey’i İlçesini ziyaret etti. Burada ilk olarak partililer ile bir araya gelen Canbey, daha sonra Dursunbey Belediyesine geçerek devam eden projeler ile ilgili Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’dan brifing aldı. Brifing sonrası sahada süren çalışmaları yerinde inceleyen Canbey, Ahmet Akın’ın Dursunbey’e hizmet götürülmüyor iddialarına karşılık verdi.

17 projeyi yerinde inceleyen Canbey Organize Sanayi Bölgesinde açıklamalarda bulundu. OSB’nin iş makineleri ile dolu olduğunu ifade eden Canbey, 23 firmaya OSB’den yer tahsisinin yapıldığını söyledi. Son günlerde Dursunbey ile ilgili bir takım asılsız ifadelerin kullanıldığına dikkat çeken Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, ‘Dursunbey’e söz veriliyor hizmet edilmiyor’ ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mustafa Canbey açıklamasında; “Biz Ahmet Akın’ı Dursunbey’e davet ediyoruz. Dursunbey’e hizmet yapılıyor mu, yapılmıyor mu burada görsün istiyoruz. Bir açıklama yapmıştık. Dursunbey’e hizmet nasıl yapılıyor, bunu Dursunbey’e gidip bizzat söyleyeceğiz hodri meydan demiştik. Buyursun gelsin. Sadece Dursunbey OSB’ye 150 Milyon TL’lik Demiryolu ve altyapı iltisak hattı için para harcandı. Çalışmalar hala devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak bütün çalışmalar ile hem Dursunbey’e hem bütün Balıkesir’e katma değer anlamında çok büyük bir imkân sağlayacak bir alandayız.” dedi.

Ahmet Akın’ın açıklamalarını haksızlık olarak değerlendiren Canbey, Dursunbey’in oransal olarak Balıkesir’in en fazla yatırımı alan ilçesi olduğunu hatırlattı. Canbey; “Bütün bunları görmezden gelmek en hafif ifadeyle haksızlık. Algı yapmayalım gerçekleri görelim diye bir çağrı yapmıştım. Bu çağrımı tekrarlıyorum. Dursunbey şu anda Balıkesir’in en fazla yatırım alan İlçesi konumunda. Elbette bunu oransal olarak söylüyorum. Dursunbey’e hizmet yapılmıyor gibi lafların doğru olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetler katlanarak devam edecek. Dursunbey’e bir birinden değerli hizmetleri getirmeye çalışacağız. Yol konusunda ki çalışmalar belli bir noktaya ulaşmış durumda. Kısa zaman içerisinde yol çalışmaları tamamlanmış olacak. OSB İle ilgili altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Doğalgaz ile ilgili çalışalar çok iyi bir noktaya geldi. Taşımalı sistem ile Dursunbey Doğalgaz’a kavuşacak. Yani Doğalgaz sonunu da Dursunbey’in çözülmüş oldu” dedi.

Dursunbey’de yapılan projeleri gün boyu yerinde incelediklerini belirten Canbey, yapılan hizmetleri bizzat yerinde gördüklerini söyledi. Dursunbey’e yaklaşık 3 Milyar TL’lik yatırım yapıldığını ifade eden Canbey; “Milletimiz ile doğruları paylaşmak gerekiyor. Gerçekleri milletimize söylemek gerekiyor. Bizde bunları Milletimiz ile paylaşmak için Dursunbey’e geldik. AK Partinin hizmet Belediyeciliğinin ve AK Partinin milletimiz için yaptığı hizmetlerin karşılığının çok net bir şekilde Dursunbey’de alındığını gördük. Şimdi Dursunbey’e hizmet yapılmadı. Dursunbey’e söz veriliyor da hizmet yapılmıyor diyenleri Başta Ahmet Akın olmak üzere Dursunbey’e davet ediyoruz” dedi.

Dursunbey’de devam eden projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise OSB’de yatırımcı doluluğunun yüzde 80’e ulaştığını ve bu yıl içerisinde iki fabrikanın bacalarının tütmeye başlayacağını söyledi. Dursunbey’in makus talihini yendiğini ifade eden Başkan Bahçavan, Devletin sadece OSB’de 150 Milyon TL üzerinde yatırım yaptığını ve yatırımların hızla sürdüğünü sözlerine ekledi.

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