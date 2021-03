Pandemi damızlık koç satışını da vurdu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce her yıl Nisan ayında yapılan Damızlık Koç Satış Organizasyonu koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl yapılmayacak

Bandırma'da bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geleneksel olarak her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılmakta olan Damızlık Koç Satış organizasyonu'nun Covid19 pandemisi ve yurt genelindeki olumsuz tablo nedeniyle 2021 yılında yapılmayacağı açıklandı. Enstitü Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kurumumuzca geleneksel olarak her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılmakta olan Damızlık Koç Satış organizasyonu Covid19 pandemisi ve yurt genelindeki olumsuz tablo nedeniyle 2021 yılında yapılmayacaktır. Damızlık koç satışları Kamu kurumları (belediyeler,Tarım Orman Müdürlükleri vb.) ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (KoyunKeçi Birlikleri) tarafımıza yapacağı başvurular değerlendirilerek yapılacaktır. Üreticilere bireysel satış yapılmayacak olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.