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        Balıkesirspor zirvede tek

        3'ÜNCÜLig 2'nci Grup'ta kulübe daha önce 2 şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan İsmail Ertekin'in yıllar sonra teknik direktörlüğe dönmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalayıp liderliği alan Balıkesirspor zirvede tek kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:20
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        Balıkesirspor zirvede tek
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        3'ÜNCÜLig 2'nci Grup'ta kulübe daha önce 2 şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan İsmail Ertekin'in yıllar sonra teknik direktörlüğe dönmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalayıp liderliği alan Balıkesirspor zirvede tek kaldı. Haftaya en yakın takipçisi olarak başlayan Silivrispor'u evinde 4-0 gibi çok farklı skorla yenen Bal-Kes, şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı. Son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan, 10 Kasım'daki Mazıdağı Fosfatspor mücadelesinden beri bileği bükülmeyen Balıkesirspor, grupta son 11 haftaya 39 puanla zirvede girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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