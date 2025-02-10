Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Bandırma Şubesi ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü İ.B'nin ilçedeki bir adreste olduğu ihbarını aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.