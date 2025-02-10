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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:30
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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Bandırma Şubesi ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü İ.B'nin ilçedeki bir adreste olduğu ihbarını aldı.

        Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan İ.B, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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