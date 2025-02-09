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        Burhaniye'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık Adramytteion Antik Kenti'nin limanı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:35
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        Burhaniye'de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı
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        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık Adramytteion Antik Kenti’nin limanı ortaya çıktı. Antik limanın taşlarına kuşlar kondu, çevredekiler üzerinde gezdi.

        Burhaniye ilçesinde son günlerde denizin çekilmesi üzerine 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, denizin içinde küçük adacıklar oluştu. Ören Sahili’nde yürüyenler çekilmenin ardından ortaya çıkan antik limanı seyretti. Limanın ortaya çıkan taşlarına kuşlar kondu.

        Antik limanı izleyeme gelen inşaat ustası Kemal İşi, "10 senedir buradayım ve yürüyüş yapmaya geliyorum. 10 senedir de denizin çekildiğini gördüm ancak bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum. İlk defa da Adramytteion Antik Limanı üzerinde yürüme fırsatım oldu" dedi. Marangoz Hamdi Mengi de "Doğma büyüme Burhaniyeliyim. Denizin ilk defa bu kadar çok çekildiğine şahit olduk. Antik Limanı gezdik, araştırma yaptım. Deniz patlıcanlarını, yengeçleri gördük. Denizin bu kadar çok çekilmesi inşallah, afet habercisi değildir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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