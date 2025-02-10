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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:08 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:33
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 696,88 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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