Balıkesir'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için arama çalışması başlatıldı.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde kamp yapan Kumal, gece saatlerinde kendi aracıyla bölgeden ayrıldı.

Kumal'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek veya Bandırma yönündeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını belirledi.

Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekiplerin, şu ana kadar Kumal'a ya da aracına ait bir ize rastlamadığı öğrenildi.