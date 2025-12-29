Habertürk
        Balıkesir'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Balıkesir'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:20
        Balıkesir'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde kamp yapan Kumal, gece saatlerinde kendi aracıyla bölgeden ayrıldı.

        Kumal'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek veya Bandırma yönündeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını belirledi.

        Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

        Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekiplerin, şu ana kadar Kumal'a ya da aracına ait bir ize rastlamadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

