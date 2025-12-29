Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.A, yönetimindeki 10 AAD 05 plakalı otomobil, Gönen-Bandırma Karayolu Beyköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü S.A. ise ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Ş.A'nın cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik

        Benzer Haberler

        Kapıdağ'da kamp yapan Elif Kumal'dan 2 gündür haber alınamıyor
        Kapıdağ'da kamp yapan Elif Kumal'dan 2 gündür haber alınamıyor
        Bandırma'da otomobil domuza çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bandırma'da otomobil domuza çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Manyas'ta tek katlı ev alevlere teslim oldu
        Manyas'ta tek katlı ev alevlere teslim oldu
        Serik Spor - Boluspor: 1-4
        Serik Spor - Boluspor: 1-4
        Trendyol 1. Lig: Serikspor: 1 - Boluspor: 4
        Trendyol 1. Lig: Serikspor: 1 - Boluspor: 4
        Filistinli Çocukların Eğitimine Anlamlı Destek
        Filistinli Çocukların Eğitimine Anlamlı Destek