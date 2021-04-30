Derme çatma barakalarda yaşayanlara sevgi seli İstanbul ve Ayvalıklı yardım dernekleri yoksullar için kenetlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; merkezleri İstanbul’da bulunan KAPI Uluslararası Yardım Derneği, Hayatına Bir İyilik Kat Yardım Grubu, EczaDer ve Nisan Girişim Grubu üyesi yardımseverler, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği ile birlikte ihtiyaç sahibi insanların yüreklerine dokundu.

İstanbul’dan gelip Ayvalık’taki ihtiyaç sahibi insanlara gıda ve giyimin yanı sıra çeşitli hediye paketleri getiren dernek yöneticilerinin özellikle ilçenin çöplük alanında derme çatma barakalarda yaşayan ailelerin çocuklarıyla kurdukları sevgi köprüsü ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.



Dev yürekler memnun

Ayvalık’ın Altınova ve kırsal mahallelerinin yanı sıra Burhaniye’deki ihtiyaç sahiplerine de ulaşan konuk sivil toplum kuruluşlarından EczaDer ve Nisan Girişim Grubu adına etkinliğe katılan Muammera Dinler, “Ayvalık’taki güzel yavrularımızı ziyarete geldik. Onlarla eğlendik. Küçük hediyelerimizi getirdik. Pek çok yere gittiğimiz gibi buraya da bu kardeşlerimizle tanışmak için bugün buradayız” dedi.

Hayatına Bir İyilik Kat Yardım Grubu adına etkinliğe katılan genç öğretmen Sibel Ayşe Yücel de, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek, “Dağıtımlarımızı yaptık. Çocuklarla birlikte bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Bugün buradaki organizasyon çok güzel oldu. Genelde hasta çocukların tedavilerini yaptırıyoruz. Satın alınamayan ilaçlarına destek oluyoruz. Genelde ülkemizin doğusundan İstanbul’a getirdiğimiz hasta çocuklarımız var. Sıkça ziyaret ettiğimiz yetimhaneler var. Bizler hastanelerde de gönüllü olarak onlara ablalık yapıyor ve eğitimler veriyoruz. Sokakta kalanlara yemek dağıtıyor ve köy okullarına yardımlar götürüyoruz. Yurt dışında da Afrika ve Suriye’de çalışıyoruz. O ülkelerde maalesef yoksul insan sayısı ülkemizden daha fazla. Oralarda insanların yardım isteyebilecekleri hiç kimse yok. Zaten o yüzden yurt dışı projelerine başladık. Bu faaliyetimizi senede ikiüç kez yapıyoruz. Ama daha çok ülkemizdeki yoksullarımıza yönelik çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAPI Uluslararası Yardım Derneği Gençlik Kolları Üyesi Nisanur Tekin ise Ayvalık’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Dernek olarak yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerimiz var. Medreseler ve camiler yaptırıyoruz. Erzak yardımları, yemek yardımları ve iftarlar organize ediyoruz. Kendimizi bu işe gönülden teslim etmemiz bizlere inanılmaz bir manevi doping sağlıyor. Çok mutluyum” dedi.



Alan el ile veren el arasında köprü oluyorlar

Konuk sivil toplum kuruluşlarının Ayvalık’taki yardım etkinliğini koordine eden Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, yaptığı açıklamada; bulundukları çöp entegre tesisinde çalışıp, derme çatma barakalarda yaşayan ailelerin her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Cavlı, “Biz de birlikte çalıştığımız konuğumuz olan dernekler gibi yoksul insanlarımızın gıda, eşya, ilaç ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını bağışlarımız geldiği nispetinde karşılamaya çalışıyor ve onlara destek vermeye çabalıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar beni ziyadesiyle mutlu kılıyor. Alan el ile veren el arasında köprü olmak, o ihtiyaç sahibi çocukların yüreklerine dokunabilmek, o insanların tencerelerinin kaynatabilmek beni ve arkadaşlarımı son derece mutlu ediyor. Bizlere katkılarıyla destek veren tüm bağışçılarımıza ve tabiî ki şu an burada bizimle olup derneğimize de destek veren arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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