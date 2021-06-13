Burhaniye Kaymakamı kırsal mahalle ziyaretlerine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, kırsal mahallelerdeki vatandaşların sorunlarını, taleplerini dinlemek amacıyla Kuyumcu ve Hacıbozlar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Memiş, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarını mahallinde dinlemek, kamu hizmetlerini tüm mahallelerimize etkin şekilde ulaştırmak ve halkımızın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenledik. Mahallelerde muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geliyoruz. Vatandaşların sorunlarını not alıyoruz. Kırsal mahallerimizdeki okullarımızı da ziyaret ediyoruz” dedi.

Kaymakam İlyas Memiş’in mahalle ziyaretlerine, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Jandarma Komutanı V. Serkan İrez, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Faruk Gürkan Kendigelen İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selçuk Çiftçi eşlik etti.

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