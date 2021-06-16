Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu

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Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Erdek ilçesinde lodos etkili olurken, sürüklenen yelkenli tekne ve sürat motoru karaya oturdu.

Erdek'te sabah saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bağlı, `Muya´ isimli, 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve `Mustafa Naz 1´ isimli sürat motorunun halatı koptu. Dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne ve sürat motoru, karaya otururken, vinçle çıkarılması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Basri Tuncay ERTAN

2021-06-16 14:39:45



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