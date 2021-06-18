Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 37 kaçak göçmen, kurtarıldı.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 37 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-06-18 11:33:31
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