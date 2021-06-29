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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde EVAR yöntemle ilk ameliyat yapıldı

İHA

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde EVAR yöntemle ilk ameliyat yapıldı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilkleri başarmaya devam ediyor. Hastanede ilk kez EVAR yöntemi ile ameliyat gerçekleştirildi.
Son dönemlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son olarak da, Kalp Damar Cerrahisi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Hayrettin Tekümit, Dr. Öğretim Görevlisi Duygu Durmaz ve Op. Dr. Halil Berkan Özpak tarafından, Endovasküler Aort Replasmanı (EVAR) Yöntemi ile yapılan operasyonla, karın içi aort damar genişlemesi tanısıyla yatırılan Necati İ.(58) isimli hasta başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu. EVAR olarak adlandırılan yöntem sayesinde, karın açılarak yapılan klasik ameliyat yerine, hasta uyanık halde, spinal anestezi yardımıyla her iki kasıktan yapılan girişim ile karın içindeki genişlemiş olan abdominal aorta stent yerleştirildi.
Özpak : Bu hastalık 60 yaş üzeri kişilerde en önemli ölüm nedenlerinden birisi
Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Hekimlerinden Op. Dr. Halil Berkan Özpak ”Aort anevrizması yırtılmasına bağlı ani kanama, 60 yaşın üzerindeki bireylerde en önemli ölüm nedenlerinden birisi olup, Aort anevrizması yırtılana kadar genellikle kendini belli etmeyen, yapılan ultrason veya tomografi incelemelerinde çoğunlukla tesadüfen saptanan ilerleyici bir damar hastalığıdır. Önemli olan anevrizmanın yırtılmadan saptanmasıdır. Hastamız Necat İ. karın ağrısı şikayeti ile bize müracaat ettiğinde, yapılan tetkiklerinde aort damarında 5,6 cm genişleme tespit edildi. Bu durum kendisi için oldukça riskli bir duruma gelmişti. Hastamıza gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Hastamız hastanemizde ameliyat olmak istedi. Yapılan tetkikleri sonrasında operasyonu planlandı. Kalp Damar Cerrahisi bölümünde görev yapan hekimlerimiz, anestezi uzmanımız ve ameliyathane ekibimiz ile birlikte, hastamızın her iki kasık bölgesinden girilerek, spinal anestezi yardımıyla ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirildik. Bu operasyonunun açık cerrahiden avantajı kasıklar dışında ameliyat kesisi yapılmaz ve hasta daha hızlı iyileşmektedir. Ayrıca açık batın ameliyatı ile karın açarak, yaklaşık 10 günlük yoğun bakım ve servis takibi ile tedavi edilen hastalarımıza göre işlem süresi ve hastanede kalış süresi daha kısa olup, 12 saate tamamlanan operasyonda hasta hiçbir acı hissetmemektedir. Endovasküler tedavi yöntemi ile, büyük cerrahi travma yaşamayan hastaların nekahat dönemi de kısalmakta olup, birkaç gün içinde normal hayatlarına dönebiliyorlar. Bu sebeple, bizlere teknik alt yapı ve donanım noktasında desteklerini esirgemeyen hastane Yönetimine de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
Başhekim Şenveli : Bu yöntemle hastanemizde yapılan ilk ameliyat
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli yaptığı açıklamada, “Bu yöntemle yapılan hastanemizin ilk ameliyatı olması sebebi ile bizim için çok önemli. Hastamıza öncelikle acil şifalar dileriz. İnşallah bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da imkanlar dahilinde, yönetim ekibimizin, hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın gayretli çalışmaları ile hastanemize müracaat eden vatandaşlarımızın memnuniyetlerini en üst seviyeye getirmek ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız hastanemize müracaat eden hastalarımızın yerinde tedavilerinin yapılarak, sağlıklarına kavuşmalarıdır. Fakat bununla birlikte, halkımıza sunulan yeni hizmetlerin her branşta ve alanda artması için yaptığımız planlı çalışmaların meyvesini vermesi, bizlere hem gurur veriyor, hem de mutlu ediyor. EVAR adı verilen bu tedavi yöntemi hastanemizde başarıyla başlatılmış ve devam ettirilecektir. Bir kez daha, pandemi boyunca, bu zor süreçte bir hayat kurtarmak için kendi hayatlarını ortaya koyan, tüm mesai arkadaşlarımız olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim” diye konuştu.

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