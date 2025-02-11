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        Ayvalıkgücü'nün şampiyonluk yürüyüşü

        BÖLGESEL Amatör Lig'den 2022 yılında profesyonel lige döndükten sonra teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 3'üncü Lig'de hız kesmeden son iki sezonda üst üste Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor bu sezon ise şampiyonluğa yürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:30
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        Ayvalıkgücü'nün şampiyonluk yürüyüşü
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        BÖLGESEL Amatör Lig'den 2022 yılında profesyonel lige döndükten sonra teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 3'üncü Lig'de hız kesmeden son iki sezonda üst üste Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor bu sezon ise şampiyonluğa yürüyor. Transfere çok büyük bütçeler harcayan yarıştaki birçok rakibinin aksine her sene mütevazı kadrolar kuran Yıkılmazdağ yönetimindeki Ayvalıkgücü, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon şampiyonluk yarışının iddialı takımı oldu. Grupta son 3 maçında Çankayaspor'u 4-2, Alanya 1221 ve Çorluspor 1947'yi ise 1-0 mağlup eden Ayvalıkgücü, art arda 3 galibiyetle zirveye yaklaştı. Play-Off hattından hiç kopmayan kırmızı-beyazlı ekip, 19 hafta sonunda 38 puanla lider 52 Orduspor FK'nın 3 puan gerisinde üçüncü sıraya yerleşti. Ayvalıkgücü ligde bu hafta 52 Orduspor'a zirve yarışında konuk olacak.

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