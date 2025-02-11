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        Balıkesirspor'dan orta sahaya takviye

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 maçtır bileği bükülmeyen lider Balıkesirspor ara transferde son olarak Kuşadasıspor forması giyen Emir Şenocak ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:05
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        Balıkesirspor'dan orta sahaya takviye
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 maçtır bileği bükülmeyen lider Balıkesirspor ara transferde son olarak Kuşadasıspor forması giyen Emir Şenocak ile anlaşmaya vardı. Bonservisi Bandırmaspor'da olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı. Başakşehir altyapısında yetişip daha önce Menemen FK ve Esenler Erokspor'da da oynayan Emir sezonun ilk yarısında Kuşadasıspor'da 13 maçta forma giyerek 2 gol attı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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