Lavanta bahçesinde peşrev Genç pehlivanlar lavanta bahçesinde Kırkpınar'a hazırlanıyor Sındırgılı güreşçiler son antrenmanlarını lavanta bahçesinde gerçekleştirdi

Sındırgı Belediye Güreş Takımı'nda bulunan pehlivanlar, 911 Temmuz’da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını lavanta bahçesinde sürdürüyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakalarına hazırlanan genç pehlivanlar lavanta bahçesinde antrenman yaparak motive oldular. Pehlivanlar, sabah saatlerinde lavanta bahçesine gelerek antrenör Tugay Altıntaş gözetiminde son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Sındırgı Belediye Güreş Takımı'nda olan iki kardeş yeni sezon Kırkpınar yağlı güreş müsabakalarına aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Genç pehlivanlar karşılaşmalarda başarı elde ederek ilçelerine madalya getirmek istediklerini dile getirdi. Türkiye’nin dört bir yanında ilçelerini temsil eden pehlivanlar, doğası ile muhteşem yapıya sahip olan Sındırgı’nın lavanta bahçesinde antrenmanlarını gerçekleştirdi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdüren pehlivanlar, muhteşem manzarası ve kokusu olan lavanta bahçesinde antrenman yaparak, yeni sezondaki müsabakalara hazırlanıyor. Doğanın eşsiz güzelliği ile hünerlerini birleştiren güreşçiler unutulmaz bir ortamda antrenman yaparak adeta kartpostallık görüntüler verdi.

Sındırgı Belediye Güreş Takımı Antrenörü Tugay Altıntaş güzel kokuların ve rengarenk bir ortamın içinde antrenman yapmanın güreşçilerin motivasyonuna çok iyi geldiğini dile getirdi. Kırkpınar’a hazırlanan güreşçiler kondisyonlarını arttırmak için lavanta bahçesinin mis gibi kokusunun arasında antrenman yapmanın tadını çıkardı.



"Motivasyonlarını arttırdılar"

Antrenmanların çok keyifli geçtiğini, lavanta bahçesinin de sporculara moral ve motivasyon konusunda yardımcı olduğunu belirten Tugay Altıntaş, "Sındırgı güreş takımımız Ekrem Yavaş Başkanımızın öncülüğünde yaklaşık 67 yıldır faaliyet gösteren bir organizasyon. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde sporcularımızla, güreşçilerimizle gidip ilçemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Birçok başarılar elde ediyoruz. Bu başarılarımızın hepsini de Sındırgı halkına armağan ediyoruz. Bugün lavanta bahçesindeyiz. Sındırgı’nın gezip görülecek o kadar güzel yerleri var ki hepinizi buraya bekleriz. Gezip görmenizi bekleriz. Niye lavanta bahçesinde antrenman yapıyoruz, antrenmanlarımız ağır, yoğun. Buranın atmosferi bize çok iyi geliyor. Sporcularımızla hem eğlenmek hem de biraz psikolojimizi düzeltmek için içimiz açılıyor açıkçası burada. Antrenmanımızı burada tekrarlayalım dedik. Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyoruz. Nasipse üç gün sonra Kırkpınar’a yolculuğumuz var. Hazırlandık, hazır hissediyoruz kendimizi. Allah izin verirse ilçemize madalyalar getirmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ederiz, Sındırgı’ya bekleriz" dedi.

Güreşçilerden Ali Öztürk sadece kapalı alanlarda değil, her ortamda çalışma yapabileceğini gösterdiklerini belirterek, "Türkiye’nin her tarafından ilçemizi temsil ediyoruz. Sındırgı Belediyesi Başkanımız Ekrem Yavaş'ın verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Lavanta bahçesinde antrenman gerçekleştiren Emir Öztürk de, "Bugünkü antrenmanımızı lavanta bahçesinde gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yerinde ilçemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bize sağladığı desteklerden dolayı Başkanımız Ekrem Yavaş teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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