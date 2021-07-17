Erdekli zeytinciler sulama istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdekli zeytinciler sulama istiyor

İHA

Erdekli zeytinciler sulama istiyor

Marmarabirlik’e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, “Kapıdağ’daki zeytin üretiminin ve kalitesinin artması için mutlaka sulama gerekir” dedi.
4 bin 677 ortağı bulunan kooperatifin başkanı Şenol, şu değerlendirmede bulundu:
“Kapıdağ’da 1 milyon 100 bin zeytin ağacı var. Ancak bunların yüzde 25’i, yani ortalama 375400 bini düzenli sulanabiliyor. Oysa 1 milyon 100 bin zeytin ağacının, yılda en az iki kez sulanabilmesi gerekir ki rekolte ve kalite artabilir. Bu gerçekleşmeyince Erdek ve Kapıdağ zeytininin rekoltesi ve kalitesini yüzde 70 hava koşulları belirliyor. Bölgemizde zeytin üreticisi, haziran ayında zeytin çiçeğini görünce umutlanıyor. Temmuz, ağustos aylarında zeytinin rekoltesini ve kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklarla mücadeleye başlıyor. Sonra yağış bekliyor. Eğer kasım ayına kadar yağış olmazsa ürününden umudunu kesmeye başlıyor. Zeytininin yarısını kooperatife, yarısını ise yağhanelere vermek zorunda kalıyor.”
Kontrollü tarımın önemine dikkati çeken Şenol, “Kontrollü tarımın tam karşılığı, sulu tarım demektir” diye konuştu.
Marmarabirlik’e bağlı kooperatifler arasında sulu tarımın en çok gerçekleştiren yerin İznik olduğuna işaret eden Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizde sulu tarımın en iyi yapıldığı yer Ballıpınar’dır. Buna bağlı şekilde burada önce erik, kiraz gibi meyveler yetişir. Ardından mor soğan gelir. Soğanın hasadı, örülmesi ve pazarlaması yapılır. Daha sonra fasulyenin eylül, ekimde hasatları yapılır. Ardından da zeytin hasadına geçilir. İşte sulu tarımın önemi.”
Geçtiğimiz günlerde kooperatiflerinin olağan mali genel kurulunun yapıldığını vurgulayarak, normal şartlarda seçimli olağan genel kurulun ise 2023 yılında gerçekleşeceğini belirten Şenol, şunları aktardı:
“Demokrasilerde, her kurum ve kuruluş için geçerli olan bir şey vardır. İsteyen herkes yönetimlere aday olabilir. Bu durum bizim kooperatifimiz için de geçerlidir. Hatta yönetime birkaç aday liste de çıkabilir. Bu doğaldır. Seçim bittikten sonra yönetimlerin, rahatça hizmet verebilmesi için yeni bir seçime kadar rahat bırakılmaları gerekir. Seçilen yönetim başarılı olursa ortaklar, onu yeniden seçer, başarılı olamazlarsa seçilmezler. Ancak Erdek’teki seçimlerde nedense bu olmuyor. Seçim bitiyor, seçilen yönetim bir türlü rahat bırakılmıyor. Bu da kooperatifimize zarar veriyor”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de mavi sevinç Yüzde 75 aşılama rakamına ulaşan Balıkesir'in haritadaki rengi maviye döndü Sağlık Bakanı Koca: "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti"
YEREL HABERLER Balıkesir'de mavi sevinç Yüzde 75 aşılama rakamına ...
Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü
YEREL HABERLER Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı ...
MHP'den Şamlılı vatandaşlara ziyareti
YEREL HABERLER MHP'den Şamlılı vatandaşlara ziyareti
Vali Hasan Şıldak, Bursa-Balıkesir yolunu denetledi
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak, Bursa-Balıkesir yolunu denetledi
Avşa adasına 60 bin fidan
YEREL HABERLER Avşa adasına 60 bin fidan
Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de trafik kazası biri ağır altı yaralı
17 yaşındaki koca 16 yaşındaki karısını öldürdü
YEREL HABERLER 17 yaşındaki koca 16 yaşındaki karısını öldürdü
Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı Genç kadın hastaneye boynunda bıçakla kaldırıldı
YEREL HABERLER Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı Genç kadın ...
Manyas’ta 15 Temmuz sürprizi
YEREL HABERLER Manyas’ta 15 Temmuz sürprizi
Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümü birlik ve beraberlik coşkuyla anıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Edremit 15 Temmuz'da tek yürek oldu
YEREL HABERLER Edremit 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Burhaniye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Burhaniye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Balıkesir Büyükşehirden Erdek Belediyesi'ne destek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehirden Erdek Belediyesi'ne destek
İHA muhabiri Seyman, dünya evine girdi
YEREL HABERLER İHA muhabiri Seyman, dünya evine girdi
Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı Genç kadın hastaneye boynunda bıçakla kaldırıldı
YEREL HABERLER Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı Genç kadın ...
Erdek'te, askeri kamp alanında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Erdek'te, askeri kamp alanında çıkan yangın korkuttu
İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi
YEREL HABERLER İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de ...
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, Anıtkabir'i görmek istiyor
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki Atatürk büstüne sarılan çocuklar, ...
Erdek'te askeri kampta yangın
YEREL HABERLER Erdek'te askeri kampta yangın
Balıkesir’de Üniversiteli gençler okullarında lavanta hasadı yaptı.
YEREL HABERLER Balıkesir’de Üniversiteli gençler okullarında lavanta hasadı yaptı. ...
Balıkesir'de soymadık ev bırakmayan 12 hırsızlık şüphelisine operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de soymadık ev bırakmayan 12 hırsızlık ...
Manyas'ta eller şehitlerimiz için semaya açıldı
YEREL HABERLER Manyas'ta eller şehitlerimiz için semaya açıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan bayramı mesajı: “Güzel günlere milletimizle kavuşacağız”
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan bayramı ...