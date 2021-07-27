Balıkesir'de jandarmadan 91 şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 10 günde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 91 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1225 Temmuz 2021 tarihleri arasında uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 8 gram kubar esrar, bin 253 kök kenevir bitkisi, 80 adet sentetik uyuşturucu hap, 196 gram metamfetamin, 774 litre içki, 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 39 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 36 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 1625 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 9 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet tabanca, 4 adet tabanca boş kovanı, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet balta, 2 adet bıçak ve çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı.

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