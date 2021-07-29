Burhaniye Belediyesi Düdüklü kaçağına el attı Dağdan gelen kaynak suyunu evlerine kaçak çektiler, belediye olaya el attı

Burhaniye’de Düdüklü suyuna yönelik yapılan operasyonda kaçak hat çeken şahıslar hakkında zabıta ekiplerince tutanak tutuldu.

Madra Dağı’ndan gelen doğal kaynak suyundan evlerine kaçak hat çeken şahıslar zabıta ekiplerince yakalandı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan tarafından olay yerinde yapılan incelemede, 20 civarında eve duş ve mutfakta kullanılmak üzere ayrı ayrı müstakil hat çekildiği tespit edilerek kaçak hat çeken şahıslar hakkında zabıta ekiplerince işlem başlatıldı. Kaynağı Madra Dağı’nda olan ve Burhaniye’nin kaliteli içme suyu ihtiyacını karşılayan Düdüklü suyu hattının yapılan incelemeler sonucu kaçak olarak evlere çekildiğini tespit eden Burhaniye Belediyesi, kaçak hatlarla ilgili Zabıta Müdürlüğü ekiplerince baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda çoğu yabancı uyruklu olmak üzere birçok şahıs hakkında zabıt tutuldu.

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