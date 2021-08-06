Başkan Tosun'dan kreş öğretmenlerine sertifika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi tarafından hizmete girecek iki kreşte görev yapacak öğretmenlere sertifikaları verildi.

Yeni dönemde, Bandırma Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evleri eğitim ve öğretime başlıyor. Bu amaçla düzenlenen sınav ve mülakatlar sonucunda başarılı olan öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi.

Eğitim sonunda öğretmenlere sertifikaları, Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından törenle takdim edildi. Törende konuşan başkan Tosun, “Bandırma’da düşük gelirli ailelerin çocukları da kreş eğitiminden faydalansın, fırsat eşitliği olsun, kadınlar da çalışarak aile bütçesine katkıları olsun, sosyal hayata katılabilsin diyerek bu projeyi hayata geçirdik, çok mutluyuz. Kreşlerimizde görev alacak on dokuz öğretmenimizi, sınav ve mülakatlarda şeffaflık ve liyakat esaslarına çok dikkat ederek belirledik. Değerli öğretmenlerimiz, sizlere güveniyoruz. Her çocuğumuza eşit davranacağınızdan, çocuklarımızın bilimsel ve pedagojik kurallara göre eğitim ve öğretimden faydalanacağından kuşku duymuyoruz. Başarı dileklerimle, yeni görevleriniz hayırlı olsun” dedi.

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