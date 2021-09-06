Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı törenlerle kutlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 99 ncu yılı törenleri gerçekleştirildi.

Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşu'nun 99. yıldönümü törenleri Gönen Hükümet Meydanı'nda yapıldı. Törenlere Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Ahmet Akın, Garnizon Komutanı Hava Pilot Albay Esat Çetin, Kaymakam Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, siyasi parti temsilcileri ile halk katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı İbrahim Palaz yaptı. Palaz, "Gönenimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde bütün dünyaya mesajımız, barış, kardeşlik ve sevgidir. Milli irademizi ve bütünleşmeyi en güzel şekilde ortaya koyduğumuz, tek hedefte birleşerek ulusal onurumuzu koruma sevincini yaşadığımız, 6 Eylül Gönen'in düşman işgalinden Kurtuluş Gününü kutluyor, Milli irademizin demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yaşadığımız bugünlerde, devletimize sahip çıkan ve bedelini canlarıyla ödeyen başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gönenimizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü kutlu olsun." dedi. Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından kortej geçişi yapıldı. Bandırma 6. Ana Jet Üssünden havalanan dört uçak da törenin yapıldığı yerin üzerinden alçak geçiş yaparak törenlere renk kattı.

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