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Kardeşi ve 2 yeğeninin eşini öldürdüğü Ramazan Dönmez: Adalet istiyoruz

DHA

Kardeşi ve 2 yeğeninin eşini öldürdüğü Ramazan Dönmez: Adalet istiyoruz


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, kardeşi ve 2 yeğeni tarafından eşi öldürülen Ramazan Dönmez (44), "Adalet istiyoruz. Eşime bir kişi değil, 3 kişi vurdu. Buna rağmen ikisini tahliye ettiler. Ben buna karşıyım, adalet istiyorum" dedi.
Kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında, Ramazan Dönmez ve kardeşi Bahri Dönmez (50) arasında, vefat eden babaları Adil Dönmez'den kalan arsanın ortak kullanım alanı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Bahri Dönmez'in oğulları Ali Dönmez (25) ile Aykut Dönmez (22) de katıldı. Ramazan Dönmez'in eşi Çiğdem Dönmez ve 5 yıl önce geçirdiği felç sonrası bedensel engelli olan oğlu Olcay Dönmez, yaşanan kavgayı ayırmak istedi. Kavga sırasında Ramazan Dönmez, bir komşusunun kavgayı ayırmak için araya girdiği sırada olay yerinden kaçtı. Oğlu Olcay Dönmez ise Ali Dönmez'in kürek darbesiyle yere düştü. Sol omzunda çatlak oluştu. Kavgayı ayırmak isterken, aldığı darbeler sonucu yere düşen ve korunmak için traktörün römorku altına sığınan Çiğdem Dönmez, Bahri, Ali ve Aykut Dönmez tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan Çiğdem Dönmez yaşamını yitirdi. Adli Tıp raporuna göre, Çiğdem Dönmez'in kesin ölüm nedeninin göğüs altına aldığı bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay sonrası jandarmanın gözaltına aldığı Bahri Dönmez ile iki oğlu tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Burhaniye'de, 5 Temmuz günü 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak Bahri Dönmez ve oğlu Aykut Dönmez, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın dün görülen duruşmasına Çiğdem Dönmez´in yakınları ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.
Kardeşi ve yeğenlerinin 3 kişi olarak kendilerine saldırdığını söyleyen Ramazan Dönmez, adaletin yerine gelmesini ve sorumluların ceza almasını istediklerini belirterek, "Benim yapmayın dememe rağmen üçü birden bize saldırdı. Eşim hatta, `Sizi jandarmaya şikayet edeceğim´ dediği halde saldırdılar. Biz adalet istiyoruz. Eşime bir kişi değil, 3 kişi vurdu. Buna rağmen ikisini tahliye ettiler. Ben buna karşıyım, adalet istiyorum" dedi.
'3 KİŞİNİN OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİN KANITLARI VAR'
Çiğdem Dönmez´in kardeşi Bekir Aksu ise, "İkinci duruşmada kardeşime saldıran şüphelilerden 2´si mahkemece bırakıldı. Burada müşterek bir saldırı söz konusu. 1 kişinin suçu üstlenmesinden dolayı, 2 kişi tutuksuz yargılanıyor. 3 kişinin aynı anda olayı gerçekleştirmesinin kanıtları ve kendi ifadelerinin çelişkileri ortada. Getirdikleri şahitlerin ifadeleri birbirini tutmamaktadır. Hatta keşif sırasında bile hakimin gözle görülür bir şekilde yalan söylediklerini gördüğü halde sadece tek rapora bakıp, bir kişinin suçu üstlenmesinden dolayı 2 kişi serbest kaldı. Ablamı, Bahri Dönmez ve 2 oğlu bilerek, isteyerek öldürdü. Öncesinde de `Öldürürüz, keseriz´ şeklinde tehditleri var. Köy muhtarının da bu yönde ifadeleri mevcut. 14 yaşındaki yeğenimin olayı görüp, anlatmasına rağmen, ifadesi hiçe sayıldı. İfadesi pedagog eşliğinde alınmadı. Jandarma ve savcı ifadeleri kendisi aldı. Psikolojisini hiç düşünmediler ve şu an psikolojisi altüst durumda. Yeğenim engelli, ablamın destekleriyle iyileşmeye başlamıştı. Her şeye rağmen derslerinde de son derece başarılı. Şu an okul açıldı ve tek başına kalacak. Biz, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
'KADINI KORUYAMADIK'
Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, "Çiğdem Dönmez´in hunharca katledilmesi olayı için buradayız. Aileyle uzun zamandır yakın olarak görüşüyoruz. Çiğdem Hanım´ın 2 çocuğu vardı. Ailenin şu anda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğine ihtiyacı var. Kadını koruyamadık, kovuşturmayı düzgün yapalım. Bu anlamda da hakimlerin ellerini vicdanlarına koyarak, adil kararlar vermesini bekliyoruz. Aile ve çocuklar için çok üzgünüm" şeklinde konuştu.
Duruşma 8 Kasım'a ertelenirken, Ali Dönmez'in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-09-07 11:35:00

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