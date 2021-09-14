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Ayvalık’ta Altınova’nın kurtuluşunun 99. yıldönümü coşkusu

İHA

Ayvalık’ta Altınova’nın kurtuluşunun 99. yıldönümü coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 7 yıl önce beldesiyken, yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası’nın ardından mahalleye dönüştürülen Altınova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü mahalle merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.
Törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Garnizon Komutanı Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Altınova Mahalle Muhtarı Zahir Erdem, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, gaziler ve Altınovalı vatandaşlar katıldı.
Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumuyla başlayan tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Öğrencilerin şiirlerle, halk oyunlarıyla katıldığı, trap atış yarışlarının ödüllerinin de dağıtıldığı törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de 'İlk Hedefimiz Akdeniz'dir' işaretiyle başlayan büyük taarruz ve dört gün içinde 30 Ağustos Büyük Zafer’in yaşanmasının ardından 14 gün sonra Altınova'ya gelindi. Bu süreç aslında Türkiye'nin, Türk halkını en büyük zaferlerden birine taşıyan bir süreçti. Bu süreç; emperyalizme karşı yapılmış ve batmış bir imparatorluktan, Cumhuriyet'in doğuşuna giden bir yol olmuştu. Başlatılan bu hareketle; önce İzmir 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtulmuş, sonrasında da bu kurtuluş destanı 14 Eylül'de Altınova'da, tekrar yazılmıştı. O gün Altınova'nın kurtuluş yolunu açan kahramanlarımızın hatırasını sonsuza kadar yüreğimizde yaşayacağız, bu onuru gururla taşıyacağız. Bu topraklarda yıllarca süren direnişten sonra düşman işgalinden kurtarılan Altınova o dönemin koşullarında çok zor günler, yıllar geçirmesine karşın kısa sürede evine, bağına, tarlasına ve toprağına sahip çıkmasını bilmiş, savaşı ekonomisini geride bırakmaya başarmıştır. Altınovalı hemşehrilerim çok kısa bir zaman diliminde, Atatürk’ün verimli toprakları nedeniyle adını koyduğunu Altınova’da kendi ayakları üzerinde durmasını bilmiş, bugünlere gelmiştir” dedi.
Anadolu topraklarını sırtında teçhizat taşıyan analara; yıllarca dere tepe demeden topun, merminin altında savaşan Kuvayı Milliyecilere; halka, atalarımıza, dedelerimize borçlu olunduğunun bilinci içinde olduklarını vurgulayan Başkan Ergin, “Bu borcu da çok çalışarak, çok üreterek, Ulu Önder Mustafa Kemal’e layık evlatlar olarak ödedik, sonsuza kadar da ödemeye devam edeceğiz. Bölgenin en verimli topraklarına hakim olan; Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini değiştirmesinin mânâsını gerçekten taşıyan Altınova, Kuzey Ege’nin en özel yerlerindendir. Tarlasından, bağından, taşından toprağından, ormanından denizinden, vatanından vazgeçmeyenlerin Kuvayi milliyet kentidir Altınova. Altınova Kuvayi Milliyeciler tarihidir. Üç buçuk yıllık direnişin yatağıdır. Şimdi çok şükür bu topraklarda artık bir savaş söz konusu değildir; ama Ayvalık için, Altınova için ekonomik olarak zor günlerimiz yine mevcuttur. Gün, yine birlik günüdür. Yine evimize, bağımıza, zeytinimize, tarihimize, esnafımıza, verimli topraklarımıza, turizmimize sahip çıkarak, birlik olarak kalkınma zamanıdır. Her şartta ayakta kalan, tarihteki kurtuluş sürecimizin en başından en sonuna, hikâyenin mihenk taşlarından olan bu coğrafyanın kadim insanları, düşman işgalinden kurtuluşumuzun 99.yılı kutlu olsun. Türk ulusu Kurtuluş Savaşı sürecinde Mustafa Kemal’in ardından durmuş ve Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmuştur. Eğer biz bu topraklarda özgürce yaşıyor, toprağımızı ekip biçiyor, beş vakit ezan sesi yankılanıyorsa, al yıldızlı bayrağımızın altında kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunu o günkü savaşları kanları ve canları pahasına kazanan o kahraman askerlerimize, kahraman kadınlarımıza borçluyuz. Şükürler olsun ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te kurduğu Cumhuriyetle hepimizi tek çatı altında birleştirmiştir. Altınovamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılı kutlu olsun, bugünü nice yıllarda kutlamak dileğiyle değerli Altınovalı hemşerilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum.”diye konuştu

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