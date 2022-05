Engelli gençler çakı gibi asker oldu

Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılan törenle 38 engelli genç bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Engelli gençler silah ve bayrak üzerine yemin ederek terhis belgesi aldı.

Balıkesir'de Merkez Bakım Okul Komutanlığı'nda yapılan temsili askerlik töreninde 38 engelli genç askerlik heyecanı yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğg. Mahmut Büyükcingi, Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar l, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Bakım. Müht. Okulu Komutanı Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, ise törende kısa bir konuşma yaptı. Albay Türkoğlu, "Askerlik görevini yerine getiren bu gençlerin her biri, bunun haklı gururunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri 7179 sayılı askerlik kanunu çerçevesinde silah altına alınmaları mümkün olmayan özel vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak da olsa yerine getirebilmeleri maksadıyla her yıl Mayıs ayı içinde temsili askerlik uygulamasını icra etmektedir. Biraz önce yemin törenlerine şahit olduğumuz ve karşımızda gururla duran Mehmetçikler, asker ocağının kendine özgü sıcak ortamını kısa süreli de olsa yaşamış olacaklar. Ve bu gururu bir ömür boyu taşıyacaklardır" dedi.

Askerlik heyecanı yaşayan Mehmet Taşpınar, "Bu kutsal görevi bir günlük de olsa yapmak onur ve gurur verici. Gerçekten burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz, her erkeğe nasip olması lazım" dedi. Baba Adem Taşpınar ise "Engelli Mehmet Taşpınar'ın babasıyım. Engellileri düşünüp de devletimiz bu günü bu askerliği gösterdi. Bunu yaptığından dolayı sebep olanlardan Allah razı olsun diyoruz. çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Engelli bir asker annesi ise 'Evet çok mutluyuz, çok huzurluyuz, çok sevinçliyiz, çok güzel bir duygu' şeklinde duygularını özetledi.

Törende bayrak ve silah üzerine yemin edildi, törenin ardından resmi geçit düzenlendi ve askerlere terhis belgeleri verildi. Davetliler ve il protokolü geçit boyunda engelli askerleri ayakta alkışladılar.

