Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

Balıkesir Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen bilim fuarında 82 öğrencinin hazırladığı 20 proje yer aldı. Fuarda geri dönüşümden ekoturizme, kolay Arapça öğrenmeden hat sanatına bir çok proje beğeniye sunuldu.

Fuarın açılışına Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Aşık ve Mustafa Solak, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’ın yanı sıra davetliler katıldı.



“82 öğrencimiz 20 proje hazırladı”

Bir açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Özcan, "Bu fuarda öğrencilerimizin hazırladığı 20 proje yer alıyor. 82 öğrencimiz bilfiil bu fuarda görev aldılar, çalışmalarını ona göre belirlediler ve çok çetin bir çalışma yaptılar. Yine okuldaki tüm öğretmenlerimiz bu fuarda görev aldılar. İnşallah fuarımızın Balıkesir ve ülkemize faydalar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.



“Öğrencilerimizi iyi bir anne ve akademik başarısı olan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz”

Okul hakkında da bilgiler veren Özcan, “Okulumuz 2020 yılında açılan yeni bir okulumuz. Çok kıymetli Dr. Ayşe Hümeyra Ökten ismini alarak yolumuza başladık. Onun yolunda devam etmeye, öğrencilerimizi hem iyi bir anne, hem iyi bir akademisyen, hem de iyi bir insan olarak yetiştirmeyi gaye edindik. İki yıldan beri eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Okulumuzda 285 öğrenci mevcudumuz var. Okulumuzda ayrıca 200 öğrenci kapasiteli Devlet Parasız Yatılı pansiyonumuz var. İnşallah öğrencilerimizi iyi bir anne yapmak, akademik olarak da başarılı bir insan yaparak devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. İnşallah hedeflerimize bu süreç içinde ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından katılımcılar öğrencilerin hazırladıkları stantları gezdi ve sunumları dinledi.

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