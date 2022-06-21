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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK’lar eylem yaptı

İHA

8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK’lar eylem yaptı

BalıkesirDursunbey yolunda 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası, Dursunbey’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması düzenledi. Dursunbey Sivil Toplum Kuruluşları platformu ‘Ömür bitti, yol bitmedi’ diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrasında, BalıkesirKütahya D230 karayolunun Naipler bölgesinde yarım kalan kavşak ile ilgili kamuoyunda çeşitli tepkiler oluşmuştu. Bu tepkilerin ardından ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları kazanın meydana geldiği yerde basın açıklaması yaptı.

Onlarca eve ateş düştü
Dursunbey Sivil Toplum Kuruluşları Platformu sözcüsü Murat Sali yaptığı açıklamada, “Toplanmamızın amacı canımızı yakan, hanelerimize ateş düşüren, daha önce de defalarca yaşanan ve bir daha yaşanmasını istemediğimiz kazalar zincirine sebep olarak gösterilen, Dursunbey'imize özgü yol hikayesini ortadan kaldırmaktır. Geçtiğimiz günlerde burada, adına yol dediğimiz bu ucube yerde çok acı bir kaza meydana geldi. Bu kazada vefat eden kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu coğrafyada yaşayan herkes biliyor ki, bu yol hikâyeleri hep gündemimizde oldu. Yıllardır siyasilerimizin, yerel ve resmi idarecilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve halkımızın en önemli gündem maddelerinden birisidir bu yol meselesi. Bu yolla ilgili çok sözler verildi, çok hikâyeler anlatıldı, defalarca girişimlerde bulunuldu. Çok canlarımız yandı, onlarca eve ateş düştü, defalarca ciğerlerimiz yandı” dedi.

Yolumuzu bitirin
Sali konuşmasında, “Ulaştırma ve altyapı konularında çok önemli işler yapabilen, 2 yılda Çanakkale Köprüsü'nü yapabilen, Karadeniz'in sarp coğrafyasında en ücra köylere bile yol götürebilen bu devlet, 20 yılda 50 km yolu yapamaz mı? Zigana Geçidi'ni, Bolu Tüneli'ni, Sabuncubeli Geçidi'ni, denizin üstüne 5 tane asma köprüyü yapabilen devlet bizim yolumuzu bitiremez mi? Tabi ki de yapar ve bitirir. Bu güçlü ve köklü devlet vatandaşını mağdur etmez, geçmişteki kadim devlet geleneğinden aldığı güçle hizmetin en iyisini yapar. Biz sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak, ekonomik imkânlarımızla, iş makinalarımızla, kamyonlarımızla, kazmayla, kürekle, gencimizle yaşlımızla halk olarak, bir bütün halinde Dursunbey olarak bu yolun bitirilmesi için hazırız. İşte buradan haykırıyoruz, yolumuzu bitirin, yolumuzu bitirin, yolumuzu bitirin” dedi.

Artık birlik ile bu sorunu çözeceklerini ifade eden Sali, “Bu eylemi yaparken herhangi bir siyasi mesaj verme niyetinde değiliz. Birilerini hedef göstermek gibi bir derdimiz de yok. Yerel idarecilerimizin ve resmi yöneticilerimizin bu yol konusunda, bu uzun süreçte çok gayret gösterdiklerini biliyoruz. Her çaldıkları kapıda, her buldukları adama bu yolu hatırlattıklarını biliyoruz. Biz de bu eylemle büyüklerimize güç vermek istiyoruz. Dursunbey halkının ve tüm sivil toplum kuruluşlarının gücü ve desteğini kendilerine sunmak istiyoruz. Çalınacak kapıları beraber çalalım, yalvarılacak adamlara beraber yalvaralım, yatılacak yerlerde beraber yatalım, hep birlikte bu ayıbı temizleyelim” dedi.

Devlet erkanına mektup
Naipler yolunda gerçekleşen eylemin ardından STK temsilcileri postane aracılığıyla Ulaştırma Bakanı, Karayolları Bölge Müdürü ve Balıkesir’in 9 milletvekiline mektup göndererek, yolun bitmesi için ricada bulundu.
Olaysız geçen eylem sonrası toplanan kalabalık sessiz bir şekilde bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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