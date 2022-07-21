Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)



'OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR'

Balıkesir Valilisi Hasan Şıldak, depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Vali Şıldak, "Bugün saat 18.44´te Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir´e geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Gönen Ahmet ILGAZLI

2022-07-21 19:35:44



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