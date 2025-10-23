Balıkesir nerede? Balıkesir hangi bölgede, komşu illeri neler?

BALIKESİR NEREDE?

Balıkesir, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara ile Ege Denizi arasında yer alan nadir şehirlerden biridir. Bir yanında Ege’nin mavi koyları, diğer yanında Marmara’nın serin suları uzanır. Bu özelliğiyle Balıkesir, iki denize birden kıyısı olan sayılı illerimizdendir. Kazdağları’nın yemyeşil eteklerinden Manyas Gölü’nün kuş cennetine, Ayvalık’tan Bandırma’ya kadar uzanan coğrafyası, hem doğa hem kültür açısından çeşitlilik gösterir. İklimi ve doğası bu çeşitliliği destekler. Yazları sıcak ama bunaltıcı olmayan bir hava hâkimdir; kışları ise ılıman geçer.

BALIKESİR HANGİ ŞEHİRDE?

Balıkesir, kendi adını taşıyan Balıkesir ilinin merkezidir. Yaklaşık 1,3 milyon nüfusa sahip olan şehir, 20 ilçesiyle Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük illerinden biridir. Balıkesir merkez, tarihi dokusunu koruyan eski taş evleri, geniş meydanları ve yeşil alanlarıyla sakin ama gelişmiş bir kent görünümündedir. Şehrin tarihine baktığımızda, Mysia, Lidya, Pers, Roma ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini taşır. Bu nedenle Balıkesir, arkeolojik alanlar bakımından da oldukça zengindir. Bugün şehir merkezinde bulunan Zağnos Paşa Camii, Saat Kulesi, Kuva-yi Milliye Müzesi ve Balıkesir Tren Garı gibi yapılar, hem tarihî hem kültürel değer taşır. Ayrıca şehir, Kurtuluş Savaşı döneminde Kuva-yi Milliye hareketinin başladığı önemli noktalardan biri olması nedeniyle, “Milli Mücadele Şehri” olarak da anılır.

BALIKESİR HANGİ ÜLKEDE? Balıkesir, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır. Hem Ege Bölgesi hem de Marmara Bölgesi sınırlarında bulunması, şehrin kültürel yapısına benzersiz bir denge kazandırmıştır. Bir yanda Ege’nin zeytin kokulu köyleri, diğer yanda Marmara’nın sanayi ve liman şehirleri yer alır. Bu coğrafi konum, Balıkesir’i hem tarım hem sanayi hem de turizm açısından stratejik bir noktaya taşır. Zeytin, peynir, süt ürünleri ve deniz ürünleri şehrin ekonomisinin temel taşlarıdır. Özellikle Ayvalık zeytinyağı ve Manyas kelle peyniri, Türkiye’nin gastronomik mirası arasında yer alır. Balıkesir, hem doğasıyla hem üretim gücüyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. BALIKESİR’E NASIL GİDİLİR? Balıkesir’e ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul’dan karayolu veya feribotla Bandırma üzerinden yaklaşık dört saatte, İzmir’den ise iki saatlik bir yolculukla şehre ulaşmak mümkündür. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, özellikle yaz aylarında Ayvalık ve Edremit yönüne ulaşım sağlayan direkt uçuşlara ev sahipliği yapar. Şehre Türkiye’nin birçok noktasından otobüs ve tren seferleri de düzenlenmektedir.