Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Balotelli için flaş iddia: Ülkesine dönüyor! - Futbol Haberleri

        Balotelli için flaş iddia: Ülkesine dönüyor!

        Adana Demirspor ile yolları ayırdıktan sonra herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan Mario Balotelli'nin yeni adresinin İtalya olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 08.10.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balotelli ülkesine dönüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılan ve yeni adresi merak konusu haline gelen Mario Balotelli hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

        İtalyan medyasından La Stampa'nın haberine göre; Duvan Zapata'nın beklenmedik diz sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Torino, İtalyan yıldızı transfer etmeye çok yakın.

        Devre arası için İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity ile anlaşmaya varan Balotelli, bu teklifin ardından rotasını ülkesine çevirdi.

        İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORDU

        34 yaşındaki golcü daha önce DAZN'a verdiği röportajda, "Yurt dışından teklifler aldım, ama Serie A'ya geri dönme umudum olduğu için her şeyi yavaşlattım. Rahat edemeyeceğim takımlar yok. Hangi takımın bana uymayabileceğini düşünmeliyim. İnsanların Balotelli hakkında ne tür bir önyargısı olduğunu anlamıyorum. Bazı antrenörlerle tartıştım ama herkes tartışıyor. Kariyerimde asla bir soyunma odasını mahvetmedim." ifadelerini kullanmıştı.

        Geçtiğimiz sezon Akdeniz temsilcisi ile Trendyol Süper Lig'de 16 maça çıkan Mario Balotelli, 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"