İzmir'de bu sabah, Konak-Karşıyaka seferini düzenleyen vapura Karşıyaka İskelesi’nden binen bir kişi, ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek, “Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul’a gidecek” dedi. Bu sırada telefonla konuşan şüpheli, telefonla konuştuğu kişiye de, “Bu vapuru oraya getirteceğim” dedi.

POLİSLER GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre yolcular, olay karşısında korkuya kapılırken, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan bir polis memuru ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler Konak İskelesi’ne geçti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, baltayı da teslim etti. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yolculuk eden vatandaşların yerlerinden kalmadığı görülürken, bazı yolcuların da büyük korkuya kapıldığı belirtildi. Şüpheli, vapurda bulunan yolculara herhangi bir zarar vermediği öğrenildi.