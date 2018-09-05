Rapora göre, temmuz ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 828 milyar 821 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 570 milyar 979 milyon lira (yüzde 17,5) arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 419 milyar 134 milyon lira, menkul değerler 448 milyar 897 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 17,5, krediler yüzde 15,3 ve menkul değerler toplamı yüzde 11,8 yükseldi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, temmuzda yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 33,6 MİLYAR LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat temmuzda geçen yılın sonuna göre yüzde 15,1 artarak 1 trilyon 969 milyar 566 milyon lira oldu.

2017 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 10,8 artarak 397 milyar 915 milyon liraya ulaştı. Temmuz 2018 döneminde sektörün dönem net karı 33 milyar 554 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,1 seviyesinde gerçekleşti.

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