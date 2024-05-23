Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 374,7 milyar lira artarak 16 trilyon 486,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 374 milyar 683 milyon 259 bin lira artışla 16 trilyon 486 milyar 498 milyon 877 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,56 yükselişle 9 trilyon 561 milyar 907 milyon 944 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,52 azalışla 6 trilyon 202 milyar 151 milyon 375 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 583 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 41 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. REKLAM Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 17 Mayıs itibarıyla 1 milyar 216 milyon dolarlık azalış görüldü. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,31 azalarak 1 trilyon 561 milyar 93 milyon 745 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,70 yükselişle 1 trilyon 485 milyar 609 milyon 975 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,91 azalışla 1 trilyon 839 milyar 543 milyon 539 bin liraya indi.